Profesör Naci Görür: Çok sayıda deprem var, Muğla’nın güneyi kıpır kıpır

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, dün gece saatlerinden beri Muğla’nın güneyindeki fay sistemlerinde hareketlilik olduğunu belirterek, ‘1-3 büyüklükte çok sayıda deprem olduğunu’ söyledi.

Profesör Dr. Naci Görür

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ege’nin güneyindeki fay bölgelerinin hareketine dikkat çekti: “Dün geceden beri Muğla güneyi kıpır kıpır. 1-3 büyüklükte çok sayıda deprem var. Muğla-Yatağan ile Gökova graben fay sistemlerinin kesişim yerinde. Bir zamandan beri süre gelen Helen dalma-batma zonunun Ege’de yarattığı gerilmenin bir göstergesi.”