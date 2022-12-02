Prof. Dr. Sibel Pekcan Covid-19 nedeniyle öldü

Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüsü nedeniyle öldü. Pandeminin başından bu yana virüs nedeniye ölen toplam sağlık çalışanı 557 oldu.

Prof. Dr. Sibel Pekcan koronavirüsü nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla Denizli Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan’ın koronavirüsü nedeniyle öldüğünü duyurdu:

“Koronavirüsü nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına dokuz ay sonra bir yenisinin eklenmesi, pandeminin ve etkilerinin bitmediğinin göstergesidir. Sağlık Bakanlığı’nı pandemi bitmiş gibi davranmaktan vazgeçmeye, bilimsel ve şeffaf yöntemlerle toplum sağlığını korumaya çağırıyoruz.”

TTB verilerine göre, 2022 yılında koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 22’ye yükseldi. Pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana ölen toplam sağlık çalışanı ise 557’ye çıktı.