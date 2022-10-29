Prof. Dr. Erol Manisalı hayatını kaybetti

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı, bu sabaha karşı tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde 82 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Kaan Sağanak

20 Temmuz 1940 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erol Manisalı, 25 yıldır Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları da kaleme alıyordu. Son yazısı 18 Ekim 2022’de yayınlanan Manisalı, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmişti.

Uluslararası iktisadi ve siyasi ilişkiler ile Türkiye-Avrupa ilişkilerinde uzmanlaşan Prof. Dr. Manisalı, bu konularda araştırmalara ve kitaplara imza attı.