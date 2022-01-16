Prof. Ceyhan: Vaka sayısı 200 binin üzerinde çıkar ama bu şekilde 60 binde tutacağız

Toplu alanlara girmek isteyen aşısızlar için uygulanan PCR testi şartının kaldırılmasını yorumlayan Prof. Dr. Ceyhan, “Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız” dedi.

Daha önce sinema, konser ve tiyatro gibi etkinliklere gitmek isteyen ancak aşısı tamamlanmamış kişiler, negatif PCR testi ibraz etmek zorundaydı.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla tüm kentlere gönderilen genelgeye göre şehirlerarası seyahat edecekler ile kamu ve özel sektör çalışanları da artık PCR testi yaptırmak zorunda değil.

Cumhuriyet’ten Sena Tufan’a konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ceyhan kararı şöyle değerlendirdi: “Önlemler azalmış, rahatlık getirilmişken insanlar gidip artık aşı da olmayacak. Gelişmiş ülkeler hızlı tanı testlerini yaygınlaştırdı. Şu an test yapsak kesinlikle vaka sayısı 200 binin üstüne çıkar ama biz belli ki bu şekilde 60-70 binde tutacağız. Demek ki elimizde PCR testi kalmadı. Israrla aylardır belirttiğimiz hızlı tanı kitleri de alınamadı. Kararlar kesinlikle bilimsel değil. Bu, ‘Omicron yayılsın, binlerce kişi ölsün’ demek.”

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu ise kararı, “Bu salgın mücadelesinin tamamen bırakılması, teslimiyeti ifade ediyor. Salgının boyutuyla tedbirlerin yenilenmesi gerekirken tümden bırakılmasının bilimle ilgisi yok” sözleriyle yorumladı.

Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Daha fazla tedbir beklerken neredeyse salgını yok sayan bir yola girildi” ifadelerini kullandı.