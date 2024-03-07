Pritzker Ödülü 'tasarımdan pek anlamayan' Japon mimar Riken Yamamoto'ya verildi

Mimarlığın en prestijli ödülü kabul edilen Pritzker Ödülü’nü bu yıl 78 yaşındaki Japon mimar Riken Yamamoto kazandı.

Yokosuka Sanat Müzesi. Fotoğraflar: The Guardian

The Guardian’ın aktardığına göre ödüle Yamamoto’nun layık görülmesi şaşırtıcı bir durum. Zira, bu ödülü kazınmış yıldız mimarların çoğu avangart eserlerinin aksine Yamamoto 50 yıl boyunca nötr ve modernist bir tarzda, ilk bakışta pek de heyecanlandırmayan eserler üretmiş bir mimar.

‘Kitaptan Duvar’ / Tianjin Kütüphanesi.

Buna karşılık Pritzker Jüri Başkanı Alejandro Aravena, Yamamoto’nun keyifli ve toplumsal alanlar yaratma becerisini övdü: “Kentlerin geleceğinde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri, mimarlık yoluyla insanların bir araya gelme ve etkileşim kurma fırsatlarını artıran koşullar yaratmak. Yamamoto, bunu mümkün kılmak için son derecede olumlu katkılarda bulunuyor. Gündelik hayata saygınlık kazandıran güven verici bir mimar.”

Yamamoto mütevazı duruşunu 2012’te monografisine yazdığı önsözde “Tasarımda pek iyi değilimdir. Ancak etrafımda olanlara dikkatle bakıyorum” diyerek ifade etmiş.

Dünyanın en prestijli mimarlık ödülü olan Pritzker Ödülü, Hyatt Vakfı tarafından 1979’dan beri her yıl veriliyor. Ödül, dünyanın herhangi bir ülkesinde topluma ve mimarlığa katkı sağlayan mimarları onurlandırma amacı taşıyor.