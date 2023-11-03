‘Prison Break’ evreninde geçen yeni dizi yolda

Bir döneme damgasını vuran ‘Prison Break’ dizisi geri dönüyor. Hulu’da yayınlanacak yapım, orijinal hikayeyle aynı evreni paylaşsa da yeni karakterleri konu alacak.

FOX’ta 2005-2008 yılları arasında yayınlanan ve fenomen haline gelen dizi, dokuz yıl aradan sonra 2017’de sürpriz bir sezonla geri dönmüştü. Hayranları dizinin devamını beklese de ‘Michael Scofield’ karakterini canlandıran Wentworth Miller, diziyle işinin bittiğini ve eşcinsel bir erkek olarak artık heteroseksüel karakterleri oynamayacağını açıklamıştı.

Bunun ardından Prison Break beşinci sezonla ekranlara veda etmişti ancak yapımcıların hesabı henüz bitmemişti. Prison Break evreninde farklı karakterlere odaklanan yeni bir dizi çekilmesine karar verildi.

Deadline‘ın haberine göre yeni dizi için hazırlıklara başlandı. Suç dizisi ‘Mayans M.C.’nin yapımcısı Elgin James’ın senarist ve yapımcılığını üstleneceği dizinin Michael Scofield ve Lincoln Burrows etrafında şekillenmesi beklenmiyor. Ancak yapımın bir yeniden başlatma (reboot) olmadığı da belirtiliyor. Bu sebeple orijinal yapımda öne çıkan bazı isimlerin spin-off’ta da izleyicilerle buluşabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan orijinal dizinin yaratıcısı Paul T. Scheuring de yeni dizinin yapımcı kadrosunda yer alacak.

Dizinin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Prison Break hakkında

Türkiye’deki adıyla ‘Büyük Kaçış’ adıyla yayınlanan dizi, işlemediği bir suç yüzünden ölüm cezasına çarptırılan Lincoln Burrows’u ve onun hapishaneden kaçmasına yardım eden Michael Scofield’ı konu alıyor.

Dominic Purcell ve Wentworth Miller’ın başrolleri paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Robin Tunney, Peter Stormare, Amaury Nolasco, Sarah Wayne Callies, Paul Adelstein, Robert Knepper, Rockmond Dunbar, Marshall Allman, Wade Williams, Inbar Lavi, Mark Feuerstein ve Augustus Prew gibi isimler de yer alıyor.