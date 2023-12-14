Prestijli ödülde Gazze krizi

Heinrich Böll Vakfı, Gazze’yi ‘Nazi işgali altındaki bir Doğu Avrupa kasabası’na benzeten Rus kökenli ABD’li gazeteci ve yazar Masha Gessen’e verilecek Hannah Arendt Ödülü’nden çekildiğini duyurdu.

Fotoğraf: New America

Gessen, 9 Aralık’ta The New Yorker’da ‘Holokostun gölgesinde’ başlığıyla yayınlanan makalesinde, Gazze’nin son 17 yıllık yoksulluk, kuşatılmışlık ve nüfus yoğunluğuna dikkat çekmiş, bir gettoya dönüştürüldüğünü yazmıştı.

Başta Almanya’dakiler olmak üzere Yahudiler Gessen’in Hannah-Arendt Ödülü’nün askıya alınmasını talep etmişti.

Alman Yeşiller Partisi’ne bağlı Heinrich Böll Vakfı Bremen’de düzenlenecek törenden çekildiğini bildirdi.

Vakıf, Gessen’in ‘İsrail’in Gazze’yi Nazi gettosu gibi tasfiye etmeyi amaçladığını ima ettiği’ni savundu.

Dernek vakfa bağlı değil

Hannah-Arendt Ödülü Siyasi Düşünce Derneği de belediyeye ait salonun tören için kullanılması izninin de iptal edildiğine dikkat çekti.

Buna karşılık dernek Heinrich Böll Vakfı ve Bremen hükümetinin desteklediği bağımsız bir kurum ve vakfa bağlı değil.

Tören 16 Aralık’ta düzenlenecek

Nitekim dernek açıklamasında Gessen’in makalesinin Hannah Arendt Ödülü’nün tartışma kültürüne uyduğu vurgulanarak ödül törenini daha dar bir çerçevede 16 Aralık’ta yapılacağı kaydedildi.