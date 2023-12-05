Girey Altınok’un Kerem Özdoğan’la birlikte hem yazdığı hem oynadığı komedi dizisi ‘Prens’ ikinci sezon çekimleri için sete çıktı.

Dijital yayın platformu BluTv’nin kısa sürede bir fenomene dönüşen dizisinde, ailesinin isim verme zahmetine bile girmediği, pek sevilmeyen, kimsenin umursamadığı Bongomia adlı ülkenin prensinin başından geçenler anlatılıyor.

İkinci sezonda Altınok başta olmak üzere Ceyda Düvenci, Serdar Orçin, Çağdaş Onur Öztürk, Aslı Tandoğan, Derya Pınar Ak, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Canberk Gültekin, Kerem Özdoğan rollerine dönerken kadroya Ebru Şahin, Deniz Uğur, Sarp Aydınoğlu, Oktay Korunan gibi yeni isimler dahil oldu.

İkinci sezonun yayın tarihi henüz belli değil.