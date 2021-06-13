Prada’dan voleybol topu ve frizbi: Fiyatları atmadan önce bir kez daha düşündürür

Lüks markası Prada yeni outdoor koleksiyonunda yer alan voleybol topu ve frizbi fiyatlarıyla plaj eğlencesini bambaşka bir boyuta taşıyor.

Fotoğraflar: Prada

Outdoor koleksiyonunda spor ekipmanları, aksesuarları, plaj ve doğa kaçamağında giyilecek parçalar yer alıyor.

Koleksiyonda dört farklı iklim konsepti belirlenmiş: Bahçe, sahil, dağ ve kar. Marka sahil konseptini tanıtmak için ABD’nin New York şehrinde bir pop up mağaza da açtı.

Sahil konseptinin en dikkat çeken parçaları ise 995 dolarlık (8 bin 350 lira) voleybol topu ve 650 dolara (5 bin 450 lira) satılan frizbi.

Plajda atmadan önce iki kez düşüneceğiniz bu oyuncaklar bir arzu nesnesi olarak sergilenmek üzere mi yoksa gerçekten oynamak için mi alınır bilinmez. Ancak topu veya frizbiyi alıp plaja gitmeyi düşünenlere bir not: Kolunuza takıp taşıyabileceğiniz aksesuarıyla geliyor!