Poşetin içinde terk edilmiş bebek bulundu

İstanbul Beylikdüzü’nde bir apartmanın girişinde, poşet içinde örtüye sarılı terk edilmiş bebek bulundu.
AA’nın aktardığına göre Yakuplu Mahallesi’nde apartman bekçisi Mehmet Tanış, sabah saatlerinde bebek sesi duydu.
Binanın girişinde gördüğü poşetin içini kontrol eden Tanış, örtüye sarılı vaziyette bir bebek buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, bebeğin göbek bağından hastane dışında dünyaya geldiğini belirledi.
Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne götürülen bebek koruma altına alınırken, polisin bebeği bırakanları yakalama çalışmaları sürüyor.