Portekizli futbolcu Luís Figo’dan ‘yerçekimsiz futbol’

Portekiz’in efsanevi futbolcusu Luís Figo, sıfır yerçekimi koşullarında yerden 26 bin 166 metre yükseklikte, bugüne kadar oynanan en yüksek irtifadaki futbol maçında oynayarak bir dünya rekorunun kırılmasına yardımcı oldu.

Fotoğraf: Mastercard

Özel olarak uçağın içine yerleştirilmiş 75 metrekarelik bir sahada oynanan maçta Figo, Orta Doğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan yedi futbolcudan oluşan bir ekiple bir araya gelerek yerçekimsiz ortamda maç yaptı.

Yerçekimsiz ortam parabolik uçuş hareketleri sayesinde oluşturuldu.

Mastercard sponsorluğunda gerçekleşen maç, tarihte en yüksek irtifaya sahip maç olması nedeniyle Guinness Dünya Rekorlarına ‘Parabolik Uçuşta En Yüksek İrtifalı Futbol Oyunu’ olarak geçti.