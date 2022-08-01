Portekiz’de havalimanı çalışanlarından grev sinyali

Portekiz’de havalimanı çalışanları, taleplerinin karşılanmaması durumunda ağustos sonuna doğru greve gideceklerini söyledi.

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Portekiz’in sivil havacılık çalışanları, ülkenin en büyük havalimanlarını işleten holdingi ücretleri artırmamak ve daha iyi çalışma koşulları sağlamamakla suçlayarak, bu ayın sonlarına doğru üç günlük greve gidebileceklerinin sinyalini verdi.

Portekiz Sivil Havacılık İşçileri Sendikası (SINTAC) ve Ticari Havacılık Personeli Sendikası (SQAC) tarafından planlanan grev, Avrupa’da pandemi nedeniyle devreye alınan tecrit uygulamalarının ardından ulaşım sektörünün yeniden ayağa kalkmaya çalıştığı bir dönemde olacak.

Sendikaların ortak açıklamasında greve seyahatlerin yoğun olduğu hafta sonuna denk gelen 19-21 Ağustos arasında gidileceği belirtildi.