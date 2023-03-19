Portakal Çiçeği Karnavalı bu yıl yapılmayacak

Bu yıl 11’inci kez yapılması planlanan ‘Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’, deprem ve sel felaketleri nedeniyle iptal edildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’ kapsamına alınan ve 25-30 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli çifte depremler ve sel nedeniyle bu yıl yapılmayacağı açıklandı.

Karnaval komitesi kararı şu sözlerle duyurdu:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve komitemizin ortak kararı ile bu yıl için planlanan tüm etkinlikler iptal edilmiştir. Yaşanan üzücü deprem ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”