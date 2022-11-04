Porno yıldızı Dior, moda evi Dior’a karşı: Ben işimi yaparken kıyafet giymiyorum

Fransız moda evi Christian Dior, geçen yıl sahne ismini tescil ettiren porno yıldızı Gigi Dior’un (40) bu hakkından vazgeçmesi için hukuki mücadele başlattı.

Fotoğraf: Instagram

Geçen yıl başvuran Gigi Dior’un başvurusu 20 Eylül 2022’de kabul edilmişti. Bu adı kendi internet sitesinde, OnlyFans hesabında, sosyal medya hesaplarında ve web kamerasıyla yaptığı çekimlerde kullanıyor.

Dünyaca ünlü markanın ‘couture’ birimi, porno filmlerinde rol alan Gigi Dior’un isim haklarını iptal etmesini istedi. Dilekçede firmanın ticari anlamda zarar gördüğü vurgulandı.

Page Six adlı internet sitesine konuşan Gigi Dior’dan yanıt gecikmedi: ”Bu çok saçma. Benim adımın couture ile hiçbir ilgisi yok. Komik olan şeyse ben işimi yaparken genellikle kıyafet giymiyorum.”

Geçmişte ABD’nin New York kentinde mankenlik yapan dört çocuk annesi Gigi Dior iki yıldır porno film sektöründe olduğunu belirterek, ”Bu isimle tanındım. Üzerinde ismim olan binlerce tişört, fotoğraf var. Ticari marka hakkım iptal edilirse her şeye baştan başlamak zorunda kalacağım” dedi.

Merkezi Fransa’nın başkenti Paris’teki moda evinin dilekçesinde tasarımları, verdikleri hizmetlerle eğlence sektörünün, bir porno yıldızının örtüşmediğinin altı çizildi. Gigi Dior’un adının tescil edilmesiyle ‘kafa karışıklıklarının olabileceği’ ifade edildi.

”Ne yaptığım belli olsun diye bunu yaptım. Altında imza olsun istedim ve talebim kabul edildi” diyen Gigi Dior, 18 Ekim’de yollanan bildirimde ‘ürünlerinin değerini düşürdüğü gerekçesiyle’ sahne adının tesciline itiraz ettiklerinin aktarıldığını söyledi.

17 Kasım’a kadar Christian Dior Couture tarafından yapılan itiraza yazılı bir yanıt vermesi gerekiyor. Veremezse marka haklarını kaybedecek.