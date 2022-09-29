Pornhub, çocuk istismarını engellemek için ‘sohbet robotu’ geliştiriyor

Dünyanın en büyük yetişkin video sitesi Pornhub, yasa dışı çocuk istismarını engellemek için çocuk dernekleriyle ortak ‘chatbot’ (sohbet robotu) geliştiriyor.

Fotoğraf: Franco Alva (Unsplash)

The Guardian gazetesinin haberine göre, Pornhub sitesini ziyaret eden kişi, arama yaparken çocuk istismarıyla bağlantılı 28 bin kelimeden birini kullandığı takdirde sitede bir pop-up (pencere) ekran belirecek.

Ekranda ‘arama sonunda hiçbir sonuca ulaşılamadığı’ yazacak ve kişi ‘istismar ve yasadışılık potansiyeli taşıyan bir arama yaptığı’ konusunda uyarılacak.

Çocuk istismarı tespit edildiğinde yardım hattına yönlendirecek

Kullanıcı daha sonra bir ‘sohbet robotu’na yönlendirilecek ve çevrimiçi çocuk istismarını önlemeyi amaçlayan yardım hattı Stop It Now!‘dan yardım almaya teşvik edilecek.

İnternetteki çocuk istismarını önleme konusunda çalışan Britanya merkezli Internet Watch Foundation (İnternet İzleme Vakfı) ve çocuk koruma derneği Lucy Faithfull iki yıldır bu sohbet robotunu geliştirmek için çalışıyor. Projenin finansörü Safe Online – End Violence Against Children (Güvenli Çevrimiçi – Çocuklara Yönelik Şiddete Son) platformu.

Dünyanın en ünlü porno sitesi Pornhub, çocuk istismarına izin verdiği gerekçesiyle 2021 yılında suçlamaların hedefindeydi. Geçtiğimiz Mart ayında başlanan dava halen devam ediyor.