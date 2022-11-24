Polonya’ya düşen füze sonrası NATO’dan Romanya’da tatbikat

NATO ülkeleri, geçen hafta rotasını şaşıran bir füzenin Polonya’ya düşmesinden ve NATO’nun hava savunma sistemindeki eksikleri ortaya koymasının ardından Romanya’nın hava ve füze savunma sistemlerini test etmek üzere askeri tatbikat düzenledi.

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Almanya’nın batısındaki Ramstein kentinde bulunan NATO hava komutanlığının dünkü açıklamasına göre, Romanya’ya Fransa tarafından sağlanan SAMP/T hava savunma sisteminin müttefik ülkelerin savaş uçakları tarafından düzenlenen temsili saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin F-16 savaş uçakları, İspanya’nın Eurofighter uçakları, ABD’nin elektronik savaş için tasarlanan Growler isimli savaş uçakları ve Fransa’nın Charles de Gaulle uçak gemisinden havalanan Rafale isimli jetlerinin tatbikata katıldığı belirtildi.

NATO sözcüsü Oana Lungescu, “Rusya’nın Ukrayna savaşına karşılık olarak ittifakımızın doğu kanadında caydırma adımlarımızı ve savunmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.

15 Kasım’da, Polonya’nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve iki kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Füzenin sonradan Ukrayna hava savunma sistemlerine ait olduğu belirlenmişti.