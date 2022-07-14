Polonya’da toplu mezar gün ışığına çıkarıldı: 8 bin Nazi kurbanının külleri var

Nazi Almanyası tarafından 2’nci Dünya Savaşı sırasında Polonya’nın kuzeyinde kurulan toplama kampı Soldau’nun yakınlarında bir toplu mezar gün ışığına çıkarıldı. İçinde binlerce Nazi kurbanının külleri var.

Kampta ölenlerin anısına yapılan anıt. Fotoğraf: Twitter / Polonya Ulusal Anma Enstitüsü

Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımında (Holokost) 6 milyon kişi hayatını kaybetti.

Nazi Almanyası, ‘Dzialdowo’ olarak da bilinen kampı 1939 yılında kurdu. Burada Polonya’daki elitler, muhalifler ve Yahudiler öldürüldü. Kamp, bu grupların başka bölgelere transferi öncesindeki süreyi ve gözaltı süreçlerini geçirmeleri için de kullanılıyordu.

Polonya Ulusal Anma Enstitüsü’nden Tomasz Jankowski, mezarda en az 8 bin kişiye ait olduğu düşünülen 17,5 ton kül olduğunu açıkladı. 8 bin kişi hesabı bir kişinin küllerinin ortalama 2 kilo ağırlığında olduğu verisi üzerinden yapıldı. Bölgede kazı çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

DNA incelemesi yapılacak

Kampta 30 bini aşkın kişinin öldürüldüğü düşünenen araştırmacılar, DNA incelemesi yapılarak toplu mezardaki kurbanlarla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmeye çalışacaklarını söyledi.

Arkeologlar, düğme ve benzeri yüzlerce kıyafet kalıntısı bulduklarını, ancak değerli eşya bulmadıklarını, bunun kıymetli şeylerin mezara konulanlar ‘yakılmadan’ üzerlerinden çalındığına işaret ettiğini söyledi.