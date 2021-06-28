Polisi kızdırdı: Sahilde çıplak güneşlenirken geyikten korkup kaçtıkları ormanda kayboldular

Avustralya’da iki çıplak sahilde güneşlenirken yanlarına gelen geyikten korkup ormanlık alana kaçtı ve kayboldu. Polis helikopterli kurtarma operasyonu sonrası adamları ‘aptal‘ diye nitelendirdi.
New South Wales (NSW) polisi iki adama Covid-19 önemlerini ihlalden para cezası kesildiğini bildirdi. Covid tebdirleri kapsamında Sidney’de vatandaşları yerel bölgelerinin dışına çıkması yasak.
Yetkililer, ikiliden 30 yaşındaki adamın sırt çantasıyla çıplak şekilde şehir merkezinden 40 kilometre uzaklıktaki milli park ormanlık alanında bulunduğunu bildirdi. Aramalarını sürdüren ekip 49 yaşındaki ‘çıplak sahilciyi’ ise kısmen giyinik halde bulduğunu duyurdu.
Adamlar polise sahilde güneşlernirken bir geyikten korkup kaçtıklarını anlattı.
NSW polis komiseri Mick Fuller, olayla ilgili basın toplantısında adamları kastederek “Aptallarla karşı yasa çıkarmak zor” ifadesini kullandı. Yaptıklarından utanmaları gerektiğini belirten Fuller “Geçerli bir nedenleri olmadığı halde evden çıkarak başkalarının hayatını riske attılar. Daha önemlisi kaybolarak sağlık operasyonlarında kullanılması gereken kaynakların başka yere harcanmasına neden oldular” dedi.