Polis şüphelilere ateş açtı, yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal öldü

İstanbul Beyoğlu’nda polisin silahlı gasp şüphelilerini takip sırasında açtığı ateş, o sırada olay yerinden geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’a isabet etti. Yıldız, hayatını kaybederken olay sonrası iki polis gözaltına alındı.

AA’nın aktardığına göre dün akşam 20:30 sıralarında iddiaya göre yedi ayrı gasp suçundan haklarında arama kararı bulunan iki şüpheli, çaldıkları iki motosikletle kaçtı. Polis ve motosikletliler arasındaki takip Yay Sokak’a kadar devam etti.

Yay Sokak’ta bulunan Okçular Vakfı’na ait misafirhanenin önüne gelen motosikletliler, bir süre burada bekledi. Polislerin geldiğini gören şüpheliler, plakasız motosikletlerle kaçmaya başladı. Bu sırada merdivenlerden aşağı inen polis, şüphelilere doğru ateş etti.

O sırada olay yerinden geçen 18 yaşındaki Yıldız, polisin silahından çıkan iki kurşunun vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Yıldız, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yıldız, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Valilik: İki polis gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Yalçın’ın ‘kazaen’ vurulduğu belirtilerek, olaydaki iki polisin savcının talimatıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan kimlikleri tespit edilen B.P. (19) ve S.Ç. (27) isimli şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.