Polis memuru, sokak ortasında eşi ve bir hemşireyi yaraladı

Kilis’te bir polis memuru, biri eşi olan iki hemşireyi tabancayla yaraladı.

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AA’nın haberine göre polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç.’yle karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S., tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti. Yaralanan iki kadın Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan F.S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kaçan H.S.’nin yakalanması için çalışma başlattı.