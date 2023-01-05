Polis, Mardin’de yöresel kıyafet giyen iki genci dövdü

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yöresel kıyafet giyen B.K. (16) ile Hüseyin Gökalp’in (18), özel hareket polisleri tarafından sokakta dövüldükleri görüntüler ortaya çıktı.

Görsel: Mezopotamya Ajansı

Mezopotamya Ajansı’ndan Ahmet Kanbal’ın haberine göre polisler B.K ile Gökalp’i bir yakınlarının kına gecesinden dönerken durdurdu. Görüntülerde uzun namlulu silahlarla zırhlı araçtan inen üç özel harekat polisi, bir anda iki genci darp etmeye başlıyor.

Polisler, gençlerin kafalarını zırhlı araca vurarak, daha sonra yumruk ve tekmeler savuruyor. Bu sırada araçtan inen bir başka polis de gençleri tekmeliyor. Gençler daha sonra yere yatırılıyor.

Bir polisin, yerde yatan gençlerden birinin kafasına şiddetli bir şekilde tekmeler savurduğu görülüyor. Yerdeki şiddetin sona ermesinin ardından bir süre sonra yüzleri zırhlı araca dönük bir şekilde bekletilen gençler, kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılıyor.

Edinilen bilgilere göre gençler, olay yerinde güvenlik kameralarının olduğunu öğrenince Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Mardin şubesine başvurdu. Avukatlar suç duyurusunda bulundu.

Gökalp, savcılığa verdiği ifadede, polislerin, kendilerine “O…u çocukları bu ne kıyafet, başka kıyafet yok mu?” sözleriyle saldırdıklarını söyledi.

Nusaybin Kaymakamlığı, paylaştığı yazılı açıklamada konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını kaydetti.