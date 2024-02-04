Polis helikopteri düştü: İki pilot hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğraması sonucu iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gaziantep’te polis helikopterinin düşmesi nedeniyle 2 pilot şehit oldu

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu akşam Gaziantep Havalimanı’na gitmek için Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır. En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi’nin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır” dedi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, UMKE, AFAD ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Yapılan çalışmaların ardından bulunduğu yerden kurtarılan teknisyen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.