Polis, eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde eşini ve kızını silahla öldüren, annesini de yaralayan polis İlker Tarık Ü. yaşamına son verdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Kemalpaşa Mahallesi’nde yaşayan 50 yaşındaki İlker Tarık Ü., 46 yaşındaki eşi Nesrin Ü., 31 yaşındaki kızı Ayşegül O. ve annesini silahla vurdu. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, İlker Tarık Ü. ile kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Nesrin Ü. de müdahaleye karşın kurtarılamadı, anne ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Polisin çok sayıda mesai arkadaşının geldiği olay yerinde savcının incelemesi sürüyor.