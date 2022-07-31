Polis ABD’li pilotun ölümünü araştırıyor: Uçaktan atladı mı düştü mü?

ABD’de uçuş sırasında uçaktan ‘atlayan veya düşen’ pilot hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: New York Post

Cuma günü uçuş sırasında tekerleklerinden biri düşen küçük bir uçak Raleigh Durham Uluslararası Havalimanı’na acil indi. Uçak indiğinde havalandığında içinde bulunan üç pilottan sadece ikisi vardı.

Soruşturma başlatan polis, pilot Charles Hew Crooks’un (23) uçakta neden olmadığını araştırırken genç adamın cansız bedeni havalimanına 50 kilometre uzaklıktaki bir evin bahçesinde bulundu.

Pilot, paraşütle atlamamıştı. 3 bin 500 fitten yere çakıldığını tahmin eden polis, atlamış ya da düşmüş olabileceği ihtimalleri üzerinde dursa da yere düşmeden ya da atlamadan önce ölüp ölmediğinin de araştırılacağını duyurdu.

Federal Havacılık Dairesi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu da soruşturma başlattı.

Acil iniş sonrasında uçaktaki iki pilottan biri hafif yaralandı. 10 kişilik uçakta büyük hasar oluştu.

Charles Hew Crooks’un babası Hew Crooks, oğluna ne olduğu konusunda bir fikirleri olmadığını, çok üzgün ve şaşkın olduklarını, ne olduğunun ortaya çıkacağını umduğunu söyledi.