PlayStation Plus üyeliklerine büyük zam

Oyun konsolu PlayStation Plus üyeliklerine yüzde 500’e yakın zam geldi.

Fotoğraf: Pexels

Teknoloji devi Sony tarafından üretilen ve yaklaşık 30 yıldır oyunseverlere hizmet veren PlayStation oyun konsolu çevrimiçi abonelik ücretlerine zamla beraber Türkiye’de oyun oynamak da lüks hale geldi.

Sony, bu ayın başında abonelerine yeni oyunlarını duyururken aynı zamanda dünya çapında fiyatlarına zam yapacağını bildirmişti:

“6 Eylül’den itibaren tüm avantaj planlarında PlayStation Plus 12 aylık aboneliklerinin fiyatını artıracağımızı bilmenizi istedik. Bu fiyat ayarlaması, PlayStation Plus abonelik hizmetinize yüksek kaliteli oyunlar ve katma değerli avantajlar getirmeye devam etmemizi sağlayacak.”

Zamla beraber Türkiye’de yıllık üyeliği 460 lira olan PlayStation Deluxe üyeliği yüzde 500’e yakın zamlanarak 2 bin 750 liraya yükseldi.

Yeni abonelik fiyatları şu şekilde:

PlayStation Plus Essential: Aylık: 175 lira; üç aylık: 440 lira; yıllık: 1440 lira

PlayStation Plus Extra: Aylık: 260 lira; üç aylık 720 lira; yıllık: 2340 lira

PlayStation Plus Deluxe: Aylık 305 lira; üç aylık 830 lira; yıllık 2740 lira