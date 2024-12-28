Plastik poşet fiyatına zam

25 kuruş olan plastik poşet fiyatı zamlanarak 50 kuruş oldu.

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Plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti. O tarihten bu yana market ve alışveriş merkezlerinde 25 kuruştan satılıyordu.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcilerinin de görüşleri alındı.

Toplantıda, bir poşetin perakendecilere 1 lira 19 kuruşluk üretim ve geri kazanım katılım payı (GEKAP) ile 2 lirayı aşan maliyeti olmasına rağmen tüketiciden 25 kuruş alındığı üzerinde duruldu. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı vurgulandı.

Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a sunuldu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından 2025 yılında plastik poşet bedeli 50 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.