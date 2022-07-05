Plajda önlem: Akıntıya ‘yapay zeka’yla takip

Sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığı Japonya’da, çok sayıda kişi serinlemek ve sörf yapmak için plajlara koşuyor. Bir plajda, sorun yaşanmaması amacıyla yapay zekayla ‘akıntı’ takip edilecek.

Fotoğraf: www.tripadvisor.com.tr

Sahil kenti Kamakura’da, Yuigahama’daki plaj pandemide verilen iki yıllık aranın ardından 1 Temmuz’da açıldı.

Binlerce kişinin akın ettiği plajda ölümle sonuçlanan boğulmaların yüzde 60’ının nedeni rip akıntısına (dalgaların kırıldığı plajların yakınında meydana gelebilen, kırılan dalgaların ters yönünde akan belirli bir su akımı türü) karşı yapay zekanın kullanıldığı sistemle önlem alındı.

Başkent Tokyo’daki Chuo Üniversitesi uzmanları ve Japonya Yaşam Kurtarma Birliği, sistemin çalışabilmesi için 2021’in kış mevsiminde akıntı verisi topladı. Birliğin açıklamasına göre bir direğe yerleştirilen web kamerası akıntıyı ‘fark edecek’, yakınlarda yüzen ya da sörf yapan biri olup olmadığını tespit edecek ve bölgede tehlike olduğunu akıllı saat aracılığıyla cankurtaranlara iletecek. Sisteme dahil olmak isteyen plaj sakinlerine de bilgi iletilebilecek.