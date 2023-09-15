Piyasa anketi: Enflasyon ve dolar/TL beklentisinde yükseliş

Piyasanın yıl sonuna ilişkin enflasyon ve dolar/TL beklentisi yükseldi.

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Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayınladı. Buna göre piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46’yken bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,01’ken bu anket döneminde yüzde 44,94 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 22,54’ten yüzde 23,87’ye yükseldi.

Dolar beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL’yken bu anket döneminde 30,14 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de bir önceki anket döneminde 34,58 TL’yken bu anket döneminde 37,26 TL’ye yükseldi.