Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli’deki talihliye çıktı

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi, bu hafta Denizli’den bir talihliye çıktı. ‘Çılgın Sayısal Loto’da 9, 12, 20, 25, 41, 89 ve 76 numaralı joker numaraya isabet eden 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyenin, Pamukkale ilçesindeki bayiden oynandığı belirlendi. İkramiyenin kime çıktığı ise merak konusu.

Fotoğraf: DHA

Milli Piyango İdaresi’nin Türkiye Varlık Fonu’na devrinden sonra yeniden özelleştirme süreci başlamıştı. Türkiye Varlık Fonu’nun düzenlendiği Milli Piyango ihalesinde tek teklif Demirören-SISAL ortaklığından gelmişti. Buna göre 10 yıl boyunca Milli Piyango, Demirören ve İtalyan ortağı tarafından işletilecek.

Demirören’in satın almasının ardından yapılan bazı çekilişlerden şüphe uyandıran sonuçlar çıkmış ve bu durum CHP tarafından meclis gündemine taşınmıştı.

’82 yılın en yüksek ikramiyeli çekilişi’

Uzun bir süredir kimseye çıkmayan çekilişle ilgili olarak Milli Piyango’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Denizli’nin Pamukkale ilçesine isabet eden, kurulduğu günden beri Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruşluk ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz.”

Kuponunun oynandığı bayinin sahibi Emrah Onaç, işyerinin önündeki tabelaya, “Sayısal 212 milyon lira bayimize çıkmıştır” yazdırdı. İkramiyenin bayiden çıktığını öğrenenler, sabah saatlerinden itibaren dükkana akın edip, talihlinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı.