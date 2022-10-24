Pistten çıkan uçak havalimanının uçuşa kapatılmasına neden oldu

Kore Havayolları’na ait bir uçak dün akşam Filipinler’deki bir havalimanında sert iniş yaptı ve pistten çıktı. Uçaktaki 173 kişi güvenli bir şekilde tahliye edilirken havalimanı geçici bir süreliğine kapatıldı.

Fotoğraf: Filipinler Sivil Havacılık Dairesi

Güney Kore’deki Incheon kentinden Filipinler’in Mactan Adası’na gitmek için havalanan Airbus 330’un pilotu kötü hava koşullarında iki kez inme denemesi başarısız oldu. Üçüncü denemesinde de pistten çıktı. Uçağın ön kısmında hasar oluştu. Yolcular, acil durumlarda kullanılan tahliye kaydıraklarından indirildi.

Filipinler Sivil Havacılık Dairesi’nin açıklamasında, ”Tüm yolcuların durumu iyi, havalimanını personeli onlarla ilgileniyor” dendi.

Havalimanına iniş yapmayı planlayan en az dört uçak başkent Manila’ya yönlendirildi.

Havayolu şirketiyse sert inişin nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldığını, ekip görevlendirildiğini duyurdu.