Piskopos vaaz verdiği sırada silahlı soyguncular 1 milyon dolarlık mücevherlerini çaldı

ABD’de bir piskopos canlı yayınlanan vaazı sırasında kiliseye giren hırsızlar tarafından soyuldu. Çalınan mücevherlerin değeri 1 milyon dolardan fazla.

Fotoğaf: Lamor Milller-Whitehead Campaign.

New York şehrinde yaşayan Lamor Miller-Whitehead havalı stili, Rolls Royce arabası ve belediye başkanı Eric Adams’la arkadaşlığıyla tanınıyor.

Guardian sözlerini aktardığı polisin verdiği bilgiyiye göre Miller-Whitehead pazar günü vaaz verdiği sırada üç silahlı soyguncu içeri girdi. Piskopos Miller-Whitehead ve eşi Asia K DosReis-Whitehead’e silahlarını doğrultarak mücevhelerini istedi.

Aynı zamanda canlı yayınlanan törenin videosunda Miller-Whitehead’in dizlerinin üzerine çöküp, “Tamam, tamam” dediği duyuluyor. Daha sonra elinde silahla bir adam da kadraja giriyor. Bir maskeli adam da piskoposun mücevherlerini alıp cebine dolduruyor.

Miller-Whitehead olay sonrası Instagram hesabından yayınladığı videoda soyguncuların küçük kızlarına silah doğrultarak karısının mücevherlerini aldığını anlattı.

Kimse zarar görmediği için şükrettiğini söyleyen Miller-Whitehead soyguncuların yakalanmasını sağlayacak bilgi verene 50 bin dolar ödül vadetti