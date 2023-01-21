Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski genel başkanına ‘örgüt propagandası’ davası

CANAN COŞKUN

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski genel başkanı Gani Kaplan’a katıldığı basın açıklaması ve Twitter paylaşımları sebebiyle ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dava açıldı.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve belgeselci Sibel Tekin’i tutuklattıran savcı Murat Yıldırım’ın hazırladığı iddianamede Kaplan’ın hangi örgütün propagandasını yaptığı belirtilmedi. Kaplan’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı, 7,5 yıla kadar da hapsi isteniyor.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığı, Gani Kaplan hakkında işkence altında öldürülen İbrahim Kaypakkaya için 18 Mayıs 2017’de düzenlenen anma törenine katılması sebebiyle soruşturma başlattı.

Kaplan, 6 Haziran 2018’de verdiği ifadede, ‘terör örgütü propagandası yapma’ suçlamasını kabul etmediğini belirterek, Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümü sebebiyle yapılan anma törenine Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı sıfatıyla davet edildiği için katıldığını söyledi.

Kaplan, ‘Kaypakkaya’nın 1968-1970 kuşağı sol örgütlenmenin önderliğini yaptığını’ belirterek şunları söyledi: “Gözaltına alındıktan sonra gördüğü işkenceden dolayı öldürülmüştür. Bu sebeple anma törenine gittim. Kaypakkaya, o dönemde köylere giderek halkı örgütlemiştir. THKP/C terör örgütü kurucu ve yöneticisi değildir. Benim de bu örgütle bir bağlantım yoktur. Ben ölen birini anma amacıyla orada bulunuyordum.”

Dava 4,5 yıl sonra açıldı

Kaplan’ın ifadesinin alınmasından sonra soruşturmayla ilgili uzunca süre bir karar verilmedi. Ankara Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 28 Kasım 2022’de soruşturmayı tamamlayarak Kaplan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede savcılık ifadesi sırasında Kaplan’ın dosyasında bulunmayan sosyal medya paylaşımları da ‘suç delili’ olarak yer aldı. Savcılığın Kaplan’a sormadan dosyaya eklediği deliller, KHK ile uzaklaştırıldıkları görevlerine iade edilmeleri talebiyle 324 gün boyunca açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili ‘#nuriyevesemihinaçlığınasesver’ tweeti ve THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı’yla ilgili ‘Ulaş benzerdi güneşe’ yazılı tweetiydi.

Savcı tanıdık

Kaplan hakkındaki iddianameyi hazırlayan savcı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve belgeselci Sibel Tekin’i gözaltına aldırarak tutuklayan Murat Yıldırım. Savcı Yıldırım, iddianamede Kaplan’ın ‘terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini silahlı terör örgütü üyesi olan kişiler üzerinden miting ve gösteri yapmak suretiyle meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığı’ öne sürdü.

‘Tuzak kuruldu’

Kaplan’ın avukatı Coşkun Özgür Piroğlu, mahkemeye sunduğu dilekçede savcılık ifadesi sırasında sadece İbrahim Kaypakkaya ile ilgili sorular sorulduğunu hatırlattı ve “Müvekkilimin iddianamede yöneltilen suçlamalardan savunması alınmadan dava açılmış olması bu davayı açan savcının müvekkilime tuzak kurduğunu göstermektedir. Savcılık makamı insanlara tuzak kurulacak makam değildir” dedi.

Savcı Yıldırım’ın hazırladığı iddianame Ankara 18’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Kaplan’ın yurt dışına çıkışını yasakladı, ilk duruşma gününü de 11 Nisan olarak belirledi.