Pink, Florida konserlerinde ‘yasaklı’ kitap dağıtacak

ABD’li şarkıcı Pink, Florida’da kütüphane ve okullardan cinsellik, ırk temalı bazı kitapların kaldırılmasına tepki olarak konserlerinde bu kitaplardan iki bin adet dağıtmaya karar verdi.

Fotoğraf: Pink / AA

Pink, LGBTİ+ ve ifade özgürlüğü haklarının ihlal edildiği Florida’da turneye çıkarken sahnesini ‘dayanışma unsuru’ olarak kullanmaya hazırlanıyor.

Yazarlar için ifade özgürlüğünü savunan PEN America, 44 yaşındaki süperstarın Florida’da vereceği konserlerde binlerce yasaklı kitabı dağıtmak üzere kendileriyle işbirliği yaptığını resmen duyurdu.

Grammy ödüllü sanatçı turne kapsamında salı günü Miami’de ve çarşamba günü Sunrise’da vereceği konserlerde kitap okumak isteyen hayranlarına sık sık yasaklanan kitapların yeni kopyalarını hediye edecek.

Pink, çocukluğundan bu yana kitapların kendisi için özel olduğunun altını çizerek bu yasaklamalara seyirci kalmak istemediğini belirtti: “Yetkililerin ırk ve ırkçılıkla ilgili kitapları, LGBTİ+ ve beyaz olmayan yazarları hedef aldığını görmek özellikle nefret doğuruyor. Bu ülkede eşitlik yolunda pek çok adım attık ve hiç kimse bu ilerlemenin tersine döndüğünü görmemeli.”

Florida yetkilileriyse ‘uygunsuz’ ve ‘zararlı’ materyalleri kısıtlamak istediklerini ancak kitapları yasaklamadıklarını savunuyorlar.

Pen America’nın ‘Yasaklı Kitaplar Endeksi’nde yer aldığını söylediği dört kitap şu şekilde:

Toni Morrison – Sevilen: Kölelik cehennemine içeriden bir gözle bakan 1987 tarihli Pulitzer ödüllü roman, çocuklarıyla birlikte kölelikten kaçan bir kadının özgürlük savaşını anlatıyor. Pen America’ya göre kitap Florida’daki dokuz okul bölgesinde yasaklı.

Todd Parr – The Family Book: Aynı cinsiyetten ebeveynleri de içeren farklı aileleri konu alan resimli çocuk kitabı üç bölgede yasaklı.

Amanda Gorman – The Hill We Climb: ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin töreni için yazılan şiir Miami’deki bir okulda ilkokul kütüphanesinden ortaokul bölümüne taşındı.

Reshma Saujani – Girls Who Code: Geçen yıl Pensilvanya’daki bir bölgeden geçici olarak kaldırıldığı bildirildi ancak ancak Pen America’nın mevcut listesinde görünmüyor.