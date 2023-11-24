Piiz ve Kezzo ‘evlendirilen çocuklar’ için bir araya geldi: Kör Kuyu

Alternatif rock müzik grubu Piiz ve rapçi Kezzo, çocuk yaşta evlendirilen kız çocuklarına dikkat çekmek için hazırladıkları ‘Kör Kuyu’ isimli şarkıyı yayınladı.

2003 yılında Eskişehir’de kurulan Piiz, müzik kariyerlerindeki 20’nci yılı özel bir konser ve parçayla kutluyor.

Rap müzik sanatçısı Kezzo ile iş birliği yapan grup, toplumsal bir meseleye dikkat çektiği Kör Kuyu’da, erken yaşta zorla evlendirilen ve taşıyamayacağı sorumlulukların altında ezilmeye mahkum bırakılan kız çocuklarının karartılan hayatlarına dair bir ses oluyor.

Grubun 3 Aralık Pazar günü If Beşiktaş’ta vereceği 20’nci yıl özel konserine Manuş Baba, Gökhan Mandır (Pera), Kezzo, Ozan Ünlü, Melis Yelman, Vesim İpek ve Remziye Öztürkçe konuk olacak.