Picasso ve Chagall’ın çalınan tabloları bulundu

Dünyaca ünlü ressamlar Pablo Picasso ve Marc Chagall’ın 14 yıl önce Tel Aviv’den çalınan eserleri Belçika’da bulundu.

Fotoğraf: Chagall’ın tablosuyla (solda) Picasso’nun eseri (sağda) 14 yıldır kayıptı



Kübizm akımının en önemli temsilcilerinden Pablo Picasso’ya ait ‘Tete’ ve 20’nci yüzyılın en özgün ressamlarından Marc Chagall’ın ‘L’homme en prière’ tabloları Belçika’da düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Tabloların, bir binanın bodrum katında hiç zarar görmemiş şekilde depolandığı ortaya çıktı.

900 bin dolar (yaklaşık 27 milyon 132 bin lira) değerindeki tablolar, Tel Aviv’de yaşayan bir sanat koleksiyoncusunun arşivinden çalınmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada hırsızın tabloları çaldığını kabul ettiği bildirilirken, tutuklanan suçlunun kimliği paylaşılmadı.

Şüpheli, tabloları yıllarca nerede sakladığına dair bilgi vermeyi de reddetti.