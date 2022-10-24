Philips 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu.

AA’nın aktardığına göre Philips’ten 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, üst üste beşinci çeyrekte satışların düştüğü ve şirket varlıklarının azaldığı belirtildi.

Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde beş azalarak 4,3 milyar avroya gerilediği ve bu dönemde 1 milyar 500 milyon avro zarar ettiği kaydedildi.

Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon avro kar açıklamıştı.

Düşüşün devam etmesi bekleniyor

Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirketin, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda’da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkarılacağını bildirdi.

Philips Üst Yöneticisi (CEO) Roy Jakobs, önceliklerinin geri çağırılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak ve tedarik zincirindeki verimliliği artırmak olduğunu söyledi: “Bunu yaparken, bizim için kolay olmasa da derhal 4 bin çalışanımızın işine son vermek zorundayız.”

Philips, Haziran 2021’de dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen ‘Sürekli Pozitif Havayolu’ cihazı ve vantilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırmıştı.