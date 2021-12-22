Pfizer’ın Covid-19 ilacına FDA’dan ‘acil kullanım’ onayı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD’li ilaç firması Pfizer’ın Covid-19’un tedavisinde kullanmak üzere geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verdi.

FDA’nın yayınladığı açıklamada, ağızdan alınan ilacın kullanıldığı bir tedavi yöntemine ilk defa bu onayın verildiği belirtilerek, ilacın güvenli olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ilacın hastaneye yatış ve ölümleri azaltmada işe yaradığı kaydedildi.

12 yaş üstü için üretilen Paxlovid isimli ilaç, semptomların başlamasından sonra üç ila beş gün içinde alınıyor.

Pfizer, ilacın yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve can kaybını yüzde 89 oranında azalttığını duyurmuştu.