PFDK’nın ceza verdiği Sancak tepkili: Haklılığımı doğruluyor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) üç ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, mücadelesinin süreceğini söyledi.

Fotoğraf: adanademirspor.org.tr

Sancak, 14 Şubat’ta oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasında gollerinin iptal edilmesi nedeniyle, maç sonrası hakem Ali Şansalan’ı şöyle hedef almıştı: “Sayın Nihat Özdemir, FETÖ’cü hakemleri temizleyin! Bugün az daha katliam olacaktı. Bütün taraftarı tahrik etti. Futbolcuları sahada tehdit etti. Herhalde birinci maçın intikamını aldılar. Eyyamcı hakemlerle bu lig bitmez.”

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da iddianın araştırılması için başsavcılığa başvurmuştu.

PFDK, dün Sancak’a üç ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezasının yanı sıra sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle de 13 bin lira ceza vermişti.-

Karara yazılı açıklamayla tepki gösteren Sancak, şu ifadeleri kullandı:

“Tüm eleştirilerim ve iddialarımın, TFF’deki FETÖ yapılanması ve bu yapılanmanın halen devamıyla ilgili olduğu açıktır. Hakemlerle ilgili söylemlerimin de bunun dışında hiçbir amacımın olmadığı açıklamamın içindedir. TFF, FETÖ yapılanması hakkında bilgiye başvurulması üzere suç duyurusunda bulunmuşken, ‘hakemlere hakaret ettiğim’ ortaya konularak, benimle ilgili bu aşamada ceza verilmesi, aslında konuşmalarımın amacının haklılığını doğrulamaktadır.

Keza Gaziantepspor’la bu hafta yapacağımız maçımıza, eleştirilerimin ve camia olarak yaşadığımız haksızlığın içinden bir hakemin, hakem heyetine atanması, yapılanmanın gücünü göstermektedir. Hala federasyon içerisinde FETÖ mücadelesinde kararlılığına ve karakterine emin olduğum yöneticilerin varlığına şüphesiz şahidim. Gerekli tüm süreçleri hukuki olarak sürdürecek olup, bu mücadele elimden geldiğince tarafımca tereddütsüzce sürdürülecektir. Adalet bu ülkede hepimiz için vazgeçilmezdir.”