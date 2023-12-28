PFDK üç büyüklerin cezasını belirledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den altı kulübe çeşitli cezalar verdi.

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TFF’den paylaşılan açıklamaya göre kurul, derbi maç sonrasında Fenerbahçe’ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 312 bin lira para cezası verdi.

Sarı lacivertlilere aynı müsabakadaki çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle elektronik kart bloke cezası veren kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle yöneticilerden Can Gebetaş ve Selahattin Baki’ye 200’er bin lira para cezası kesti.

Sarı kırmızılılara da ceza

Aynı karşılaşma nedeniyle Galatasaray’a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 140 bin, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle de 200 bin olmak üzere toplamda 340 bin lira para cezası uygulandı.

Sarı kırmızılılara da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki deplasman maçında kartlarının bloke edilmesi cezası uygulayan kurul, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle Erden Timur’a 200 bin lira para cezası kesti.

Özbek’e ceza yok

PFDK, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’eyse ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Beşiktaş’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira para cezası uygulandı.

Taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle Gaziantep’e 80 bin, Pendikspor’a 500 bin ve Ankaragücü’ne de 140 bin lira para cezası verildi.

Öte yandan Gaziantep FK, Pendikspor ve Ankaragücü’ne bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandı.