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Yaramazlara biraz batar!

Peru’da 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi

Peru’da hükümet, şiddet olayları ve protestolar nedeniyle ülke genelinde 30 günlüğüne olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Fotoğraf: AA

Savunma Bakanı Alberto Otarola yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan olaylara değinerek, “Hali hazırda devam eden vandalizm, şiddet eylemleri, otoyollarda barikat ve yol kapatma hadiseleri nedeniyle güçlü ve otoriter bir yanıt için ülke geneli 30 günlüğüne olağanüstü hal ilan edildi” dedi.


Peru’da devam eden hükümet karşıtı protestolarda sokaklara dökülen binlerce kişi, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin istifasını istiyor.

Gösterilerin şiddetlenmesi üzerine Boluarte, dün bazı bölgelerde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Pedro Castillo’nun görevinden azledilmesinin ardından çıkan olaylarda şu ana kadar 8 kişi ölmüş, 15 polis atılan patlayıcı maddelerle yaralanmıştı.

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