Peru Kongresi, ‘erken’ seçimlerin Nisan 2024’te yapılmasını onayladı

Peru’nun geçici Cumhurbaşkanı Dina Boluarte’nin erken seçim talebi Kongre’de yapılan oylama sonucunda Nisan 2024’te yapılması yönünde kabul edildi.
Anayasa Komisyonu Başkanı Fujimori Hernando Guerra tarafından sunulan önerge, 93 lehte, 30 aleyhte ve 1 çekimser oyla onaylandı.
Böylece yasaya göre 2026’da yapılması beklenen genel seçimlerin, Nisan 2024’te yapılması yönünde karar verildi.
Boluarte, 18 Aralık’taki açıklamasında, erken seçim talebini kabul etmeyen Kongre’ye tepki göstermişti.
Cumhurbaşkanı Boluarte’nin seçimlerin Aralık 2023’te yapılması önerisi 17 Aralık’ta Kongre’de yapılan oylamada reddedilmişti.
Eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo 7 Aralık’ta Kongre’de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından başlayan protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya çıkmıştı.
Ülkenin birçok kentinde sokağa dökülen binlerce kişi Boluarte’nin istifasını ve gözaltında bulunan Castillo’nun serbest bırakılmasını istiyor.
Castillo’nun görevden alınması
Eski Peru Cumhurbaşkanı Castillo, Kongre tarafından 7 Aralık’ta ‘kalıcı ahlaki yetersizlik’ suçlamasıyla görevinden azledilmişti.
Castillo’nun ayrıca ‘kamu fonksiyonlarını gasbetmeye, devlet yetkilerinin işleyişini engellemeye ve anayasal düzeni ihlal etmeye’ çalıştığı ileri sürülmüştü.
Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.
Castillo’nun 7 Aralık’ta Kongre’de görevinden azledilip cezaevine gönderilmesinin ardından ülke genelinde protestolar başlamıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Boluarte, Castillo’nun görevinden alınmasının ardından ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak 8 Aralık’ta yemin etmişti.
Boluarte, 11 Aralık’ta siyasi çatışmanın sona ermesi için erken seçim önerisinde bulunacağını açıklamıştı.
Ülkede protestoların devam etmesi üzerine 14 Aralık’ta OHAL ilan edilmişti.