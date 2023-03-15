Perdeler açılsın: Depremzede sanatçılar İstanbul’da bir araya geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı, deprem bölgesindeki tiyatro ve müzik sanatçılarına sahnelerini açıyor. Sanatçılar dayanışma turnesi kapsamında İstanbul’da bir araya geliyor.

Dayanışma projesiyle İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nü kapsayan 26 – 30 Mart tarihleri arasında İstanbul’daki oyunların yanı sıra Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi’yle birlikte depremden etkilenen illerdeki tiyatro ekiplerine de ücretsiz sahne verecek. Kültür merkezlerinin sahnelerindeki perdeler depremzede tiyatro sanatçıları için açılacak.

Yıl boyunca sürecek dayanışma projesiyle bölgedeki tiyatrolar İBB sahnelerinde yer alacak.

Adana Gösteri Sanatları Merkezi ‘Canlanan Masallar’, Adana Gülse Tiyatro ‘Vikingler Yıldız Taşı Kolyesi’, Osmaniye Pano Kids/Tiyatro Mavra ‘Bugün Ne Anlatsam’ adlı çocuk oyunlarını ve Adana Ekol Casting ‘Eyvah Babam Kapıda’, Hatay Ortak Sahne ‘Halktan Biri’, Adana Reverans Sanat ‘Üç Kadın ve Bir Kavanoz Kül’, Tarsus Şehir Tiyatrosu ‘Duvar’, Hatay Nar Sahne ‘Bağ’ adlı yetişkin oyunlarını İBB kültür merkezlerinde sahneleyecek.

Oyun programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

Müzisyenler de İstanbul’da sahne alacak

Dayanışma projesi tiyatro topluluklarıyla sınırlı kalmayacak. Dünyaca ünlü Antakya Medeniyetler Korosu ve Hatay Akademi Orkestrası da İstanbul’da sahne alacak. Yıl boyunca devam edecek olan dayanışma sürecinde iki müzik topluluğu, İBB Orkestralar Müdürlüğü ile birlikte konserler verecek.

‘Dayanışmanın Müziği’ projesinin ilk konseri İBB Orkestraları Antakya Medeniyetler Korosu ile 31 Mart Cuma akşamı saat 21.00’de, ikinci konseri İBB Orkestraları; Hatay Akademi Orkestrası ile 1 Nisan Cumartesi akşamı saat 21.00’de Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda gerçekleşecek.

Depremde hayatını kaybeden sanatçılar anılacak

Projede, depremde hayatını kaybeden Hatay Akademi Orkestrası müzisyenleri Büşra Kırkıcı Zateri, Cansu Çilingir, Abdurrahman Düzgün ve Ali Yılmaz, Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri Mehmet Özdemir, Gizem Dönmez, Hakan Samsunlu, Pınar Aksoy, Fatma Çevik, Müge Mimaroğlu ve Ahmet Fehmi Ayaz da anılacak.

Konserin ücretsiz davetiyeleri, İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarında duyurulmasının ardından, Radar İstanbul uygulaması üzerinden temin edilebilecek.