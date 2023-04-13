Diken

Yaramazlara biraz batar!

Pentagon’a ait belgeleri sızdıran Jack Teixeira gözaltına alındı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa ettiği belirtilen Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı.

Jack Teixeira

ABD yönetimine ait onlarca gizli belgede çok sayıda ülkeyle ilgili bilgiler yer alıyor. Belgelerde, Rusya ile savaşan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verilmişti.


New York Times (NYT) araştırmasıda çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan Teixerira’nın, ABD ordusuna ait bilgileri, bu grupta paylaştığı belirtilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

AA’nın haberine göre Adalet Bakanı Merrick Garland, “Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira’yı gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı” dedi.

Gözaltı işleminin ‘olaysız şekilde’ sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.

SON HABERLER

Damattan dava: İHA-SİHA tweet’i sebebiyle 150 bin TL istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İHA ve SİHA’ların afet bölgesinden görüntü aktaramamasıyla ilgili tweet’e dava açtı. Kişilik haklarının zedelenerek hakarete uğradığını savunan damat, 150 bin TL manevi tazminat istiyor. 

Erdoğan’ın adaylığı AİHM’e taşındı

İstanbul Barosu  eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı olabileceği yönündeki kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı.

Akşam Postası / 13 Nisan 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.