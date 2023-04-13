Pentagon’a ait belgeleri sızdıran Jack Teixeira gözaltına alındı

ABD ordusuna ait askeri bilgileri internette ifşa ettiği belirtilen Massachusetts Ulusal Hava Muhafızlarının istihbarat kanadı üyesi 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı.

Jack Teixeira

ABD yönetimine ait onlarca gizli belgede çok sayıda ülkeyle ilgili bilgiler yer alıyor. Belgelerde, Rusya ile savaşan Ukrayna’nın savunmasındaki potansiyel güvenlik açıklarına ve ülkede aktif olduğu iddia edilen Birleşik Krallık özel kuvvetlerinin sayısıyla ilgili bilgilere yer verilmişti.

New York Times (NYT) araştırmasıda çevrim içi bir grubun lideri olduğu anlaşılan Teixerira’nın, ABD ordusuna ait bilgileri, bu grupta paylaştığı belirtilmişti.

Söz konusu sızıntı, ilk defa, grubun bazı üyelerinin belgelerin bir kısmını halka açık çevrim içi forumda yayımlamasıyla ortaya çıkmıştı.

AA’nın haberine göre Adalet Bakanı Merrick Garland, “Bugün Adalet Bakanlığı, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının bir çalışanı olan Jack Teixeira’yı gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi iddiasıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı olarak gözaltına aldı” dedi.

Gözaltı işleminin ‘olaysız şekilde’ sonuçlandığını aktaran Garland, davanın Massachusetts Bölge Mahkemesinde görüleceğini bildirdi.