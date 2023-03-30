Pentagon: İran’a misilleme saldırısında sekiz kişi öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Suriye’de İran Devrim Muhafızlarına bağlı gruplara ait tesislere düzenlenene hava saldırısında sekiz kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

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ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında 23 Mart’ta Haseke’de ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen intihar saldırısına Amerikan ordusunun verdiği karşılık üzerine bilgilendirmede bulundu.

AA’nın haberine göre ABD’nin Deyrizor’da İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçlerine ait iki tesisi hedef aldığını aktaran Ryder, ilk belirlemelere göre sekiz ‘örgüt mensubu’nun öldürüldüğünü söyledi.

Ryder, 23 Mart’taki İHA saldırısında yaralanan altı ABD personelinin durumunun iyi olduğunu, iki askerin görevlerine döndüğünü, birininse ABD’ye nakledildiğini, iki ABD askeri ile bir sözleşmeli personelin de Irak’ta tedavilerinin devam ettiği bilgisini verdi.