Pentagon, Güney Kore'den asker çekme iddialarını yalanladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Güney Kore’de konuşlu binlerce ABD askerinin geri çekilmesinin değerlendirildiği haberlerini yalanladı.

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New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Donald Trump yönetiminin Güney Kore’deki binlerce ABD askerini geri çekmeyi tartıştığını yazmıştı.

Savunma yetkililerine dayandırılan haberde, Pentagon tarafından geliştirilen seçeneklerden birinin yaklaşık 4 bin 500 askerin çekilerek başta Guam (Batı Pasifik Okyanusu’nda ABD’ye bağlı bir ada) olmak üzere Hint-Pasifik bölgesindeki diğer bölgelere konuşlandırılmasını içerdiğini söylemişti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell haberi X’ten “Savunma bakanlığının Güney Kore’de konuşlu ABD birliklerini azaltacağı yönündeki haberler doğru değil” diyerek yalanladı.

Parnell, ABD-Güney Kore ittifakının güçlü olduğunu ve iki ülkenin savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin süreceğini vurguladı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı da Seul ve Washington’ın askerlerin geri çekilmesi konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığı bildirildi.

Bölgede yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askeri bulunuyor.

ABD ve Güney Kore, 2024’te savunma masraflarının paylaşımına ilişkin beş yıllık bir plan üzerinde anlaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’sa Güney Kore’de konuşlu ABD askerlerinin masraflarının büyük kısmını Seul yönetiminin karşılaması gerektiğini savunmuştu.

Trump bölgedeki ABD askeri varlığının maliyetinin de Güney Kore’yle devam eden ticaret müzakerelerinde gündeme geleceğini söylemişti.