Britanya’daki Chester Hayvanat Bahçesi’nde dokuz Humboldt pengueni dünyaya geldi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan türün yavrularının doğması hayvanat bahçesi çalışanlarını sevindirdi.

Fotoğraflar: Chester Hayvanat Bahçesi

Hayvanat bahçesindeki ‘Penguen Adası’nın yeni sakinleri ortamı neşelendirdi, hareketlendirdi. Yavruların adlarını onların üzerine titreyen bakıcıları verdi: ”Plum, Peach, Papaya, Cherry, Rhubarb, Satsuma, Lemon, Banana ve Iona-Berry.”

Penguen ve papağanlardan sorumlu bakıcılardan Sophie Bissaker, ”Penguen Adası’nda aksiyon var. Yavruların dünyaya gelmesine tanık olmanın yaşattığı duyguyu tarif etmek çok zor. Dokuz yavru olması hepimizi ayrıca sevindirdi. Biliyorsunuz sayıları azalıyor” dedi.

Havuzda yüzmeye başlayan yavrular zamanla kendileri için yiyecek bulmayı öğrenecek.