Pendik’te otel yangını: İki kişi hayatını kaybetti

İstanbul Pendik’te yedi katlı bir otelde çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Doğu Mahallesi Erol Kaya Caddesi’ndeki yedi katlı otelin beşinci katında sabah saat 08:00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otelde kalanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Pendik Kaymakamlığı, yangın nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini, üç kişinin de hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaralılardan ikisinin yangın sırasında otelin bitişiğindeki binanın çatısına atladığı ve buradan itfaiye ekiplerince kurtarıldığı öğrenildi.