PEN Türkiye’nin ‘kuşkusu kalmadı’: Başımızda devlet varmış!

PEN Türkiye, RTÜK’ün deprem yayınları nedeniyle Halk TV, FOX TV ve TELE1’e ceza vermesine “Artık hiç kuşkumuz kalmadı: Devlet varmış!” sözleriyle tepki gösterdi.

TELE1’in ekranı üç gün karartıldı

Depremlerin öncesi ve sonrasına dair ihmalleri haberleştiren basın kuruluşları iktidarın hedefinde.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV ve TELE1’e program durdurma ve para cezası, FOX’a da para cezası vermişti.

TELE1’e üç günlük ekran karartma cezası 23 Şubat’ta uygulanmaya başladı.

Pen Yazarlar Derneği yazılı açıklamayla cezalara tepki gösterdi.

Hükümet yöneticilerinin, depremin başından beri dile getirilen ‘devlet yok’ şikayetlerine duyarsız kalmadığı belirtilen açıklamada “RTÜK tarafından FOX TV, Halk TV’ ye para ve program durdurma cezaları, TELE 1’e de üç gün ekran karartma cezası gelince artık hiç kuşkumuz kalmadı: ‘Devlet Var’mış!” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Deprem bölgelerine geç müdahale edilmesi, binlerce yurttaşımızın bu nedenle enkazın altında yaşamını yitirmesi, AFAD’ın ikinci gün harekete geçebilmesi, Kızılay’ın çadır sağlamadaki başarısızlığı, ordunun neredeyse depremin üçüncü gününde yardım için sahaya indirilebilmesi, kentlerde, kasabalarda çadır, gıda, su, ısınma, battaniye, tuvalet gibi temel gereksinimlerin karşılanamaması, enkaz arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik nedeniyle yurttaşlar, basın, sivil toplum kuruluşları, siyasal partilerin sözcüleri haklı şikayetlerini televizyon ve sosyal medya aracılığıyla dile getirdiler. ‘Devlet nerede?’ diye sordular. ‘Devlet yok mu?’ dediler..

*Parmaklar sallanıp, ‘not ediyoruz’ tehditleri sıralanmaya başlayınca anladık. Sonra attıkları manşetlerden ötürü muhalif gazetelerin kürsülerden adları sıralanınca iyice anladık. En sonunda da yine deprem yayınları nedeniyle RTÜK tarafından FOX TV, Halk TV’ye para ve program durdurma cezaları, Tele 1’e de üç gün ekran karartma cezası gelince artık hiç kuşkumuz kalmadı: ‘Devlet Var’mış!

*Böylece devlet yönetimi, depremin başından beri dile getirilen ‘devlet yok’ şikayetlerine duyarsız kalmadığını da göstermiş oldu: Evet başımızda devlet varmış!