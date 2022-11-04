PEN Türkiye’den ‘ayın kitabı’ Ahmet Tulgar’ın eserleri

PEN Türkiye ‘ayın kitabı’ olarak 26 Ekim’de hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar’ın eserlerini belirledi.

Ahmet Tulgar

PEN Türkiye, 26 Ekim’de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında ölen gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar’ın kitaplarını ayın kitabı seçti.

PEN Türkiye, Ahmet Tulgar’ın kitaplarını ayın kitabı seçtiğini duyurduğu metinde şu ifadelere yer verdi:

“Ahmet Tulgar’la gelen ne çok şey var. Bazı sorunları hiç konuşulmadığı günlerde düşünmek ve yazmak gibi. Başka mahalleler, başka yaşamlar, başka bir gökyüzü. O hem yazarın nerede, kimlerin yanında durduğunu gösterdi hem de bunu olabilecek en özenli, duyarlı biçimde ve edebiyat zevkini de önceleyerek yazdı. 1980 sonrası hayatlarımızın bir vakanüvisi oldu adeta. Hiçbirini kaçırmadı, gözünü kapatmadı ve çoğu kez de anında kağıda ve kayda geçirdi.

‘Evsiz Ülke Hikayeleri‘yle (1989) yazısının ve kendisinin safını ve saflığını ifade etmişti, ‘Volkan’ın Romanı’nda cesur bir dil ve bakışla ötekileştirmeye karşı durdu, ‘Bakışın Ritmi’yle yetkin bir gözlemin ürünü olan portreleri ortaya koydu, ‘Arzunun Serbest Dolaşımı’yla da ne anlatırsa anlatsın edebiyatın lezzeti olduğunu duyurdu.

Ahmet Tulgar 16 kitaplık önemli bir toplam oluşturdu. PEN Yazarlar Derneği olarak, Ahmet Tulgar’ın tüm yapıtlarını Kasım 2022 ayın kitabı olarak seçtiğimizi duyuruyor ve buruk bir mutluluk duyuyoruz.”