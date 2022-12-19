PEN Türkiye’de Zeynep Oral yeniden başkan

1921’de Londra’dan yola çıkan ve 102 ülkede varlık gösteren PEN Dünya Yazarlar Derneği’nin Türkiye merkezinde başkanlığa yeniden Zeynep Oral seçildi.

Düşünce ve ifade özgürlüğü açısından baskının arttığı bir dönemden geçen Türkiye’de, ‘mücadeleye devam’ mesajı veren Oral, 2022 yılında hak ihlalleri konusunda PEN Türkiye’nin nasıl tavır aldığı konusunda da üyeleri bilgilendirdi:

“Umarım edebiyatın daha çok konuşulduğu, daha çok yüceltildiği bir yıl olur.”

Zeynep Oral başkanlığındaki yönetimde, Halil İbrahim Özcan ikinci başkan, İpek Özbey genel sekreter, Hakan Yaman uluslararası ilişkiler sekreteri, Şenel Gökçe sayman, Haydar Ergülen ve Tülin Dursun üye olarak görev alacak.

Yeni yönetim önümüzdeki günlerde Duygu Asena PEN Ödülü için ilk toplantısını yapacak.